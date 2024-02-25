Мужчина хотел приятно провести время, но получил совсем не то, чего желал.

Мужчина хотел приятно провести время, но получил совсем не то, чего желал.

Еще один житель Омской области договорился встретиться с девушкой с сайта знакомств. Она предложила ему интимные услуги. Омич согласился и заплатил 3000 рублей, однако красотка так и не приехала.

Мужчина попытался дозвониться до девушки, но связаться удалось только с незнакомцем, который начал обвинять омича в том, что его звонок нарушил работу сайта. Незнакомец начал угрожать расправой и заставил мужчину перевести ему около 80 тыс. рублей.

Однако на этом аферист не остановился. Он заставил омича перевести еще 60 тысяч на номер телефона и не переставал требовать деньги. Тогда омич понял, что его обманули, и обратился в полицию.