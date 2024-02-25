Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина хотел приятно провести время, но получил совсем не то, чего желал.
Еще один житель Омской области договорился встретиться с девушкой с сайта знакомств. Она предложила ему интимные услуги. Омич согласился и заплатил 3000 рублей, однако красотка так и не приехала.
Мужчина попытался дозвониться до девушки, но связаться удалось только с незнакомцем, который начал обвинять омича в том, что его звонок нарушил работу сайта. Незнакомец начал угрожать расправой и заставил мужчину перевести ему около 80 тыс. рублей.
Однако на этом аферист не остановился. Он заставил омича перевести еще 60 тысяч на номер телефона и не переставал требовать деньги. Тогда омич понял, что его обманули, и обратился в полицию.
·Происшествия

Мужчина хотел приятно провести время, но получил совсем не то, чего желал.
Еще один житель Омской области договорился встретиться с девушкой с сайта знакомств. Она предложила ему интимные услуги. Омич согласился и заплатил 3000 рублей, однако красотка так и не приехала.
Мужчина попытался дозвониться до девушки, но связаться удалось только с незнакомцем, который начал обвинять омича в том, что его звонок нарушил работу сайта. Незнакомец начал угрожать расправой и заставил мужчину перевести ему около 80 тыс. рублей.
Однако на этом аферист не остановился. Он заставил омича перевести еще 60 тысяч на номер телефона и не переставал требовать деньги. Тогда омич понял, что его обманули, и обратился в полицию.