Омск-Информ
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·Общество

Городские службы сосредоточатся на прометании проезжей части и обработке противогололедными материалами.
Дорожные службы Омска начали готовиться к снегопаду, который ожидается сегодня. Как сообщили в мэрии, больше половины спецтехники планируется задействовать в прометании дорожной сети и обработке противогололедными материалами. Дорожники также продолжают работы по вывозу снега с дорог и мест возможных подтоплений.
– Специалисты будут следить за интенсивностью осадков и дорожной ситуацией, при необходимости для уборки снега привлекут дополнительные звенья техники и рабочих, занятых ручным трудом, – отметили в мэрии.
По данным Обь-Иртышского УГМС, небольшие снегопады продлятся в Омске до среды. При этом в регионе продолжится потепление. Завтра днем ожидается –2...–12 градусов, во вторник – 0...–10, а в среду – 0...–5 градусов.
·Общество

Городские службы сосредоточатся на прометании проезжей части и обработке противогололедными материалами.
Дорожные службы Омска начали готовиться к снегопаду, который ожидается сегодня. Как сообщили в мэрии, больше половины спецтехники планируется задействовать в прометании дорожной сети и обработке противогололедными материалами. Дорожники также продолжают работы по вывозу снега с дорог и мест возможных подтоплений.
– Специалисты будут следить за интенсивностью осадков и дорожной ситуацией, при необходимости для уборки снега привлекут дополнительные звенья техники и рабочих, занятых ручным трудом, – отметили в мэрии.
По данным Обь-Иртышского УГМС, небольшие снегопады продлятся в Омске до среды. При этом в регионе продолжится потепление. Завтра днем ожидается –2...–12 градусов, во вторник – 0...–10, а в среду – 0...–5 градусов.