Из-под завалов питомца достали спасатели, которые приехали на тушение пожара.

Из-под завалов питомца достали спасатели, которые приехали на тушение пожара.

В эти выходные в деревне Вперед Омского района произошел пожар. Хозяева частного дома заметили дым на улице. Горели надворные постройки. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил также автомобиль во дворе и часть крыши дома, а хозяин, который попытался сам тушить возгорание, получил ожоги руки.

– Нашей главной задачей было защитить жилой дом от огня, немного пламя зацепило крышу со стороны пристройки, но в доме можно жить и реконструировать крышу в той части, где она повреждена, – рассказал помощник начальника караула 35-й пожарно-спасательной части Алексей Кузьменков.

Пламя охватило 207 кв. м, но с ним сумели справиться. Сотрудникам МЧС даже удалось спасти пса, который остался в горящей хозпостройке.

– Во время тушения под завалами в хозпостройках я нашел собачку на привязи. Лохматый не издавал ни звука от испуга и чудом остался жив, не попав под обрушившиеся балки перекрытий. Сторожевого песика я передал в руки хозяйке, – добавил Кузьменков.

Причину пожара предстоит установить экспертам.