Омск-Информ
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·Происшествия

Еще одной жертвой аферистов стала 55-летняя горожанка, которая поверила в инвестиции.
За минувшие сутки полицейские Омской области возбудили 19 уголовных дел. К правоохранителям поступило 6 заявлений о дистанционных мошенничествах.
Так, жулики обманули 55-летнюю омичку. Незнакомцы в мессенджере предложили женщине повышенную доходность при минимальных вложениях, и она согласилась. Несколько месяцев омичка «вкладывала сбережения в инвестиции».
Женщина вложила 310 тыс. рублей, а вывести свой «доход» не смогла. Деньги прикарманили мошенники.
·Происшествия

Еще одной жертвой аферистов стала 55-летняя горожанка, которая поверила в инвестиции.
За минувшие сутки полицейские Омской области возбудили 19 уголовных дел. К правоохранителям поступило 6 заявлений о дистанционных мошенничествах.
Так, жулики обманули 55-летнюю омичку. Незнакомцы в мессенджере предложили женщине повышенную доходность при минимальных вложениях, и она согласилась. Несколько месяцев омичка «вкладывала сбережения в инвестиции».
Женщина вложила 310 тыс. рублей, а вывести свой «доход» не смогла. Деньги прикарманили мошенники.