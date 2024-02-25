Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Положительное заключение было получено несколько дней назад. Завершить строительство планируется в этом году.
В минувшую среду «Государственная экспертиза Омской области» одобрила проект строительства многоквартирного дома на улице 6-я Станционная. Разработчики проектной документации ООО «Архбюро 91» и ООО «Сибпроект Омск» получили положительное заключение в феврале.
Напомним, строительство дома на Старой Московке началось в 2022 году. Его возводят для переселенцев из аварийного жилья. При этом сроки завершения строительства уже переносили. В октябре властям даже пришлось расторгнуть контракт с «ДСК-3» и передать этот объект ООО «СМУ № 1».
По последним данным, работы должны завершить в 2024 году.
·Экономика/Бизнес

Положительное заключение было получено несколько дней назад. Завершить строительство планируется в этом году.
В минувшую среду «Государственная экспертиза Омской области» одобрила проект строительства многоквартирного дома на улице 6-я Станционная. Разработчики проектной документации ООО «Архбюро 91» и ООО «Сибпроект Омск» получили положительное заключение в феврале.
Напомним, строительство дома на Старой Московке началось в 2022 году. Его возводят для переселенцев из аварийного жилья. При этом сроки завершения строительства уже переносили. В октябре властям даже пришлось расторгнуть контракт с «ДСК-3» и передать этот объект ООО «СМУ № 1».
По последним данным, работы должны завершить в 2024 году.