Сегодня в регионе будет тепло и снежно, а на дорогах ожидается гололедица.

Сегодня в регионе будет тепло и снежно, а на дорогах ожидается гололедица.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается потепление. Температура днем составит -4...-9 градусов, и лишь местами может понижаться до -14.

Также синоптики обещают облачную погоду, небольшой местами умеренный снег и юго-западный ветер порывами 4-9 м/с. На дорогах региона ожидается гололедица.

Отметим, что потепление продолжится. Уже в понедельник температура воздуха повысится до -2...-12 градусов. Во вторник ожидается -1...-6.