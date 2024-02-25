Омск-Информ
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·Общество

Сегодня в регионе будет тепло и снежно, а на дорогах ожидается гололедица.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается потепление. Температура днем составит -4...-9 градусов, и лишь местами может понижаться до -14.
Также синоптики обещают облачную погоду, небольшой местами умеренный снег и юго-западный ветер порывами 4-9 м/с. На дорогах региона ожидается гололедица.
Отметим, что потепление продолжится. Уже в понедельник температура воздуха повысится до -2...-12 градусов. Во вторник ожидается -1...-6.
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·Общество

Сегодня в регионе будет тепло и снежно, а на дорогах ожидается гололедица.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается потепление. Температура днем составит -4...-9 градусов, и лишь местами может понижаться до -14.
Также синоптики обещают облачную погоду, небольшой местами умеренный снег и юго-западный ветер порывами 4-9 м/с. На дорогах региона ожидается гололедица.
Отметим, что потепление продолжится. Уже в понедельник температура воздуха повысится до -2...-12 градусов. Во вторник ожидается -1...-6.
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