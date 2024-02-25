Сегодня этот предмет преподается с 6 по 11 класс. Чиновники хотят начать его изучение только в девятом классе и уменьшить количество часов.

Сегодня этот предмет преподается с 6 по 11 класс. Чиновники хотят начать его изучение только в девятом классе и уменьшить количество часов.

Министерство просвещения РФ предложило сократить количество часов на изучение обществознания в школьной программе. Согласно проекту приказа ведомства, количество часов на обществознание сократится в четыре раза – с 136 до 34. Его будут изучать только в 9-м классе, а не с 6 по 9 класс, как сегодня.

Кроме того, в 10-м классе на обществознание будет выделен один час в неделю вместо двух. Программа 11-го класса останется без изменений. Минпросвещения отмечает, что сокращение часов на обществознание не приведет к снижению уровня знаний учеников по этому предмету. Чиновники считают, что существующая программа по обществознанию для 9–11-х классов достаточно глубокая и позволяет ученикам получить все необходимые знания и навыки.

Высвобожденные часы хотят перераспределить на изучение истории. Проект приказа находится на общественном обсуждении до 7 марта.