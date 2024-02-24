По мнению депутата, это позволит повысить рождаемость – студенты смогут оставлять своих детей в садиках при вузах.

По мнению депутата, это позволит повысить рождаемость – студенты смогут оставлять своих детей в садиках при вузах.

В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские сады при вузах, чтобы повысить рождаемость среди студентов.

– Необходимо создать детские сады при вузах, это поможет повысить рождаемость, соответствующее обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, – цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы партии ЛДПР.

Депутат Ярослав Нилов в своем обращении указывает на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства. Создание детских садов при вузах может стать стимулом для молодых людей обзавестись детьми.