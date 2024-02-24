Мужчина, получивший профессию швеи в колонии, украл ценные вещи из ателье, куда ранее устроился на работу.

Мужчина, получивший профессию швеи в колонии, украл ценные вещи из ателье, куда ранее устроился на работу.

Омские полицейские раскрыли кражу из ателье, расположенного на улице 5-я Линия. Заявительница сообщила о краже куртки и двух зимних костюмов для охотников и рыболовов. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.

Прибывший на место кражи эксперт-криминалист не обнаружил повреждений на входной двери и сделал вывод, что злоумышленник воспользовался ключом. Оперативники просмотрели записи камеры видеонаблюдения и увидели на записях мужчину, проникшего в ателье поздно вечером. Работники швейного цеха узнали в нем своего бывшего коллегу, который проработал в ателье всего неделю и уволился.

Как оказалось, 46-летний швея ранее был судим за кражу, грабеж и убийство. Специальность швеи мужчина приобрел, находясь в местах лишения свободы. Свою причастность к краже рецидивист отрицать не стал и рассказал, что продал вещи на оптовке случайным прохожим за 6 тысяч рублей, а деньги потратил.

Теперь в отношении швеи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит новый срок – до 5 лет лишения свободы.