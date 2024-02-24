Педагог хотела спасти свои сбережения и перевела их на счета неизвестных. Учитель лишилась 2,3 миллионов.

Педагог хотела спасти свои сбережения и перевела их на счета неизвестных. Учитель лишилась 2,3 миллионов.

Дистанционные мошенники продолжали «атаковать» жителей Омской области и в праздничный день 23 февраля. Как сообщили в Омской полиции, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов дистанционных хищений денег.

Самой крупной денежной суммы лишилась 66-летняя жительница Кировского округа – школьный учитель. Она за два дня перевела неизвестным более 2,3 млн рублей. Под предлогом защиты от мошенников педагог переводила средства на «безопасные счета». По данному факту ведется следствие.

Еще одной жертвой мошенников стала также жительница Кировского округа. Почти 2 недели 30-летняя девушка пыталась заработать на бирже криптовалюты, но в итоге лишилась 518 000 рублей. Только после того, как она не смогла вернуть деньги, девушка обратилась в полицию.

В полиции же напомнили омичам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в интернете и при совершении денежных операций. Прежде чем вкладывать куда-либо деньги, нужно убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения. Не имея представления и опыта в работе на инвестиционных площадках, не стоит соглашаться на сомнительные предложения от неизвестных.