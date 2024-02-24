Ранее департамент общественных отношений был преобразован в управление. Перед праздником ставший ненужным департамент ликвидировали.

Ранее департамент общественных отношений был преобразован в управление. Перед праздником ставший ненужным департамент ликвидировали.

В омской мэрии 22 февраля был ликвидирован департамент общественных отношений и социальной политики. Об этом сообщает сайт «СуперОмск».

Ликвидация департамента длилась с конца апреля 2022 года. Председателем ликвидационной комиссии департамента был Андрей Степанов. Тогда же, в 2022 году, в мэрии вместо департамента было создано управление общественных отношений и социальных вопросов.

Департамент общественных отношений и соцполитики существовал в омской мэрии с декабря 2012 года. Все это время его возглавляла Радмила Мартынова. После ликвидации департамента начальником теперь уже управления общественных отношений и соцвопросов мэрии стала Алена Губина.