В «Омской крепости» пройдет большое представление «Россия молодая – основание Омской крепости». На нем зрители смогут оказаться в XVIII веке.
В Омске сегодня, 24 февраля, пройдет фестиваль «Россия молодая – основание Омской крепости» (0+). Гости фестиваля, который стартует в 13 часов, смогут оказаться в XVIII веке и воочию увидеть основание Омской крепости». Собственно, сам фестиваль и пройдет на территории крепости, где перед гостями предстанут солдаты эпохи Петра I. Омичам расскажут о костюмах, вооружении и тактике воинов, основавших 307 лет назад Омскую крепость.
На фестивале запланирована работа площадок – «Рекрутской», «Пушкарской», «Лучный тир», «Полевая кухня», «Гренадерская», «Пикинерская», «Артиллерийская».
Гости фестиваля также смогут принять участие в мастер-классах по военному делу XVII века и попробовать блюда традиционной русской кухни. Организатором фестиваля является «Омская крепость» и «Служилые люди Сибири».