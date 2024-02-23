Омск-Информ
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·Происшествия

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, которая шла по тротуару. 
Сегодня вечером на Комсомольском мосту произошло ДТП. 27-летний водитель «шевроле» не справился с управлением, и его автомобиль влетел в бетонное ограждение, а затем сбил девушку, которая шла по тротуару. 
В результате происшествия 16-летнюю омичку госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
·Происшествия

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, которая шла по тротуару. 
Сегодня вечером на Комсомольском мосту произошло ДТП. 27-летний водитель «шевроле» не справился с управлением, и его автомобиль влетел в бетонное ограждение, а затем сбил девушку, которая шла по тротуару. 
В результате происшествия 16-летнюю омичку госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.