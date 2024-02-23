Омск-Информ
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·Спорт

Болельщики могут посетить тренировку, которая пройдет 28 февраля.
Перед стартом плей-офф омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она состоится 28 февраля в 11:30 на «G-Drive Арене».
Для того чтобы попасть на тренировку, фанатам необходимо пройти через павильон R входной группы, который откроется в 10:30.
Отметим, что в регулярном чемпионате «ястребам» предстоит сыграть две игры на выезде. 24 февраля «Авангард» встретится с челябинским «Трактором», а 26 февраля - с магнитогорским «Металлургом».
·Спорт

Болельщики могут посетить тренировку, которая пройдет 28 февраля.
Перед стартом плей-офф омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она состоится 28 февраля в 11:30 на «G-Drive Арене».
Для того чтобы попасть на тренировку, фанатам необходимо пройти через павильон R входной группы, который откроется в 10:30.
Отметим, что в регулярном чемпионате «ястребам» предстоит сыграть две игры на выезде. 24 февраля «Авангард» встретится с челябинским «Трактором», а 26 февраля - с магнитогорским «Металлургом».