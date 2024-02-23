Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за этого водитель маршрутки потерял сознание. Правоохранители проводят проверку инцидента.
В соцсетях омичи рассказали о происшествии, которое произошло между водителями маршрутки № 385 и автобуса №109. Мужчины поссорились прямо во время движения. 
– Водитель автобуса вышел, подошел к водителю маршрута № 385, где ехало много пассажиров, открыл дверь, после чего этот неадекват из автобуса начал поливать салон маршрутки газовым баллончиком. В результате водитель маршрутки потерял сознание, пассажиры были вынуждены срочно покинуть транспорт с различной степенью отравления газом! – рассказал омич.
В полиции уточнили, что конфликт произошел вчера, 22 февраля, на остановке  «Академия транспорта». 55-летний водитель «газели» обратился за медицинской помощью.
В настоящее время правоохранители проводят проверку инцидента.
·Происшествия

Из-за этого водитель маршрутки потерял сознание. Правоохранители проводят проверку инцидента.
В соцсетях омичи рассказали о происшествии, которое произошло между водителями маршрутки № 385 и автобуса №109. Мужчины поссорились прямо во время движения. 
– Водитель автобуса вышел, подошел к водителю маршрута № 385, где ехало много пассажиров, открыл дверь, после чего этот неадекват из автобуса начал поливать салон маршрутки газовым баллончиком. В результате водитель маршрутки потерял сознание, пассажиры были вынуждены срочно покинуть транспорт с различной степенью отравления газом! – рассказал омич.
В полиции уточнили, что конфликт произошел вчера, 22 февраля, на остановке  «Академия транспорта». 55-летний водитель «газели» обратился за медицинской помощью.
В настоящее время правоохранители проводят проверку инцидента.