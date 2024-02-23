Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло сегодня утром в садовом товариществе Центрального округа.
Ранним утром в садовом товариществе «Связист - 3» в Центральном округе загорелся дом. К прибытию пожарных жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, однако в доме остался кот.
- Когда мы зашли,стали искать пушистика. И нашли его на диване. От страха котик зарылся в одеяло. Быстро достали его и вынесли на улицу. Кот, конечно, был в шоке, но в любящих руках хозяев успокоился, - рассказал командир отделения первой пожарно-спасательной части Дмитрий Максименко.
Спасатели справились с возгоранием. С огнем боролись 22 сотрудника МЧС, было задействовано 5 единиц техники. Площадь пожара составила 49 кв. м. 
·Происшествия

Возгорание произошло сегодня утром в садовом товариществе Центрального округа.
Ранним утром в садовом товариществе «Связист - 3» в Центральном округе загорелся дом. К прибытию пожарных жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, однако в доме остался кот.
- Когда мы зашли,стали искать пушистика. И нашли его на диване. От страха котик зарылся в одеяло. Быстро достали его и вынесли на улицу. Кот, конечно, был в шоке, но в любящих руках хозяев успокоился, - рассказал командир отделения первой пожарно-спасательной части Дмитрий Максименко.
Спасатели справились с возгоранием. С огнем боролись 22 сотрудника МЧС, было задействовано 5 единиц техники. Площадь пожара составила 49 кв. м. 