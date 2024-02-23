Омск-Информ
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·Общество

Добраться до аэропорта Омск-Федоровка из центра на автомобиле экономкласса можно будет за 1099 руб.
За 4 года в Омске должны построить новый аэропорт. Возведением объекта займется компания «Аэропорты регионов». Таким образом, омичам придется добираться до нового аэропорта на такси.
В настоящий момент стоимость поездки до действующего аэропорта от остановки «КДЦ Маяковский» обойдется в 288 руб. на тарифе «эконом» и 347 руб. на «комфорте». До аэропорта Омск-Федоровка на автомобиле экономкласса можно будет доехать за 1099 руб., при этом тариф «комфорт» будет стоить 1253 руб.
Для жителей отдаленных микрорайонов стоимость поездки значительно вырастает.
1688
·Общество

Добраться до аэропорта Омск-Федоровка из центра на автомобиле экономкласса можно будет за 1099 руб.
За 4 года в Омске должны построить новый аэропорт. Возведением объекта займется компания «Аэропорты регионов». Таким образом, омичам придется добираться до нового аэропорта на такси.
В настоящий момент стоимость поездки до действующего аэропорта от остановки «КДЦ Маяковский» обойдется в 288 руб. на тарифе «эконом» и 347 руб. на «комфорте». До аэропорта Омск-Федоровка на автомобиле экономкласса можно будет доехать за 1099 руб., при этом тариф «комфорт» будет стоить 1253 руб.
Для жителей отдаленных микрорайонов стоимость поездки значительно вырастает.
1688