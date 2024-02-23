Добраться до аэропорта Омск-Федоровка из центра на автомобиле экономкласса можно будет за 1099 руб.

Добраться до аэропорта Омск-Федоровка из центра на автомобиле экономкласса можно будет за 1099 руб.

За 4 года в Омске должны построить новый аэропорт. Возведением объекта займется компания «Аэропорты регионов». Таким образом, омичам придется добираться до нового аэропорта на такси.

В настоящий момент стоимость поездки до действующего аэропорта от остановки «КДЦ Маяковский» обойдется в 288 руб. на тарифе «эконом» и 347 руб. на «комфорте». До аэропорта Омск-Федоровка на автомобиле экономкласса можно будет доехать за 1099 руб., при этом тариф «комфорт» будет стоить 1253 руб.

Для жителей отдаленных микрорайонов стоимость поездки значительно вырастает.