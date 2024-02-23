Мужчина проехал свою станцию и решил добраться в родное село пешком.

Мужчина проехал свою станцию и решил добраться в родное село пешком.

Житель региона вернулся с вахты в Омск и поехал домой в село Победа Нововаршавского района на электричке. Однако в дороге он заснул и проехал свою станцию. Сельчанин вышел в 45 км от места своего проживания, но такси вызвать так и не смог. Тогда он решил пойти пешком вдоль железнодорожных путей.

– Спустя несколько часов обеспокоенная отсутствием мужа женщина позвонила в полицию и сообщила о сложившейся ситуации. Около 02:00 часов ночи участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нововаршаскому району Евгений Иоппа направился на поиски вахтовика, – рассказали в полиции.

Полицейский обнаружил мужчину, который к этому моменту уже сильно замерз. Он успел пройти всего 5 километров. Страж порядка отвез его домой, медицинская помощь вахтовику не потребовалась.

Супруга мужчины поблагодарила полицейского за помощь.