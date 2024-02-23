Посетители заведения не смогли решить конфликт словесно и начали махать кулаками.

Посетители заведения не смогли решить конфликт словесно и начали махать кулаками.

Сегодня ночью в одном из ресторанов на проспекте Маркса произошла потасовка между посетителями. Как сообщили РИА «Омск-информ» очевидцы, конфликт перерос в массовую драку.

В полиции нашему изданию уточнили, что сигнал о потасовке поступил от ЧОПа. Однако когда стражи порядка прибыли на место, посетители заведения уже смогли самостоятельно урегулировать свои взаимоотношения.

Уточняется, что заявлений о происшествии в полицию от участников конфликта не поступало. Также они не обращались в медицинские учреждения.