Военные рассказали о зоне боевых действий и о задачах, которые выполняли на передовой.

Военные рассказали о зоне боевых действий и о задачах, которые выполняли на передовой.

В Штабе общественной поддержки участники СВО Сергей Божко и Александр Грибинюк провели встречу с омскими студентами и школьниками. Военные рассказали о зоне боевых действий и о задачах, которые выполняли на передовой.

Сергей Божко участвовал в боях за Лисичанск и был ранен. В настоящее время он является социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества», при поддержке которого и прошла встреча.

– Рассказали о своей жизни до СВО, о том, что происходило в зоне боевых действий, какие задачи мы выполняли, поговорили о реабилитации и возвращении к мирной жизни. Почувствовал неподдельный интерес ребят – увлеченно слушали, задавали вопросы, убедились в том, что мы самые обычные парни, которые являлись участниками исторических событий, – рассказал Божко.

На встрече молодежь смогла не только выслушать истории военных и задать вопросы, но и разглядеть макет автомата Калашникова.

– Хочу поблагодарить организаторов за такую уникальную возможность познакомиться с настоящими героями, которые побывали в зоне СВО. Было очень интересно! Лично для меня такой формат открытого диалога в дружественной атмосфере – самый лучший, ведь так можно получить не только скупые факты, но еще и живые эмоции, – отметил студент Университетского колледжа агробизнеса Матвей Рендов.

Это не первое мероприятие в поддержку участников СВО, которое проходит в Штабе. Ранее была проведена акция «Тепло для Героя». Желающие могли принести в Штаб сладости, теплые вещи, а ученики школы № 107 даже подготовили письма и открытки для военных. Адресатам их передал председатель Заксобрания Омской области и руководитель Штаба общественной поддержки Александр Артемов.