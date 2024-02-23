Омск-Информ
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·Общество

Сильнее вторичное жилье подорожало только в Челябинске.
Омск оказался на втором месте среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье за последние пять лет. За это время недвижимость в городе подорожала на 127 %. Цена квадратного метра в среднем составляет 108,4 тыс. рублей.
– Более сильный рост был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах РФ, а в 2023 году в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, – отмечает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, передает «Коммерсантъ».
Первое место в рейтинге занял Челябинск, где вторичка поднялась в цене на 143 %. Тройку лидеров замыкает Краснодар с ростом стоимости недвижимости на 114 %.
·Общество

Сильнее вторичное жилье подорожало только в Челябинске.
Омск оказался на втором месте среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье за последние пять лет. За это время недвижимость в городе подорожала на 127 %. Цена квадратного метра в среднем составляет 108,4 тыс. рублей.
– Более сильный рост был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах РФ, а в 2023 году в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, – отмечает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, передает «Коммерсантъ».
Первое место в рейтинге занял Челябинск, где вторичка поднялась в цене на 143 %. Тройку лидеров замыкает Краснодар с ростом стоимости недвижимости на 114 %.