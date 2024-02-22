Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Здание переменной этажности будет расположено на улице 2-я Солнечная. Площадь объекта составит более 1100 квадратных метров.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство склада с административно-бытовым комплексом на Левобережье.

Как сообщили в ведомстве, здание переменной этажности собираются возводить на улице 2-я Солнечная. Площадь объекта составит 1103,6 кв. м.

На Левом берегу сейчас ведется строительство логистического парка «Солнечный».

·Экономика/Бизнес

Здание переменной этажности будет расположено на улице 2-я Солнечная. Площадь объекта составит более 1100 квадратных метров.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство склада с административно-бытовым комплексом на Левобережье.

Как сообщили в ведомстве, здание переменной этажности собираются возводить на улице 2-я Солнечная. Площадь объекта составит 1103,6 кв. м.

На Левом берегу сейчас ведется строительство логистического парка «Солнечный».