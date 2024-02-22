Только в прошлом году привели в порядок 230 километров дорожного покрытия. На это ушло почти 10 млрд рублей.

Только в прошлом году привели в порядок 230 километров дорожного покрытия. На это ушло почти 10 млрд рублей.

В Омской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за период 2018–2023 годов было отремонтировано 983 километра дорог. На эти цели региону выделили свыше 30 млрд рублей.

За прошлый год в Омске и районах области был проведен ремонт 230 километров дорожного покрытия. Все запланированные работы стоимостью 9,5 млрд рублей были выполнены в срок. Планы на текущий год – отремонтировать около 250 км дорожного полотна.

– Омская область – один из лидеров в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нам удается со значительным опережением сроков справляться с годовым заданием, поэтому правительство РФ на протяжении ряда лет выделяет нам дополнительные ассигнования, на которые мы в регионе ремонтируем объекты на год вперед, – отмечает губернатор Виталий Хоценко.

Благодаря «дорожному» нацпроекту в Омской области не только приводят в нормативное состояние трассы регионального и местного значения, но также строят мосты, обустраивают тротуары и парковки, обновляют дорожные знаки и светофоры, приводят в порядок подъезды к социальным объектам, а также меняют парк общественного транспорта.