Всего в регионе должны подготовить почти 1,5 млн документов.

Всего в регионе должны подготовить почти 1,5 млн документов.

В Омской области начали печатать избирательные бюллетени для предстоящих выборов президента. В регионе должны подготовить почти 1,5 млн документов.

В каждом будут указаны год рождения кандидата, место его жительства, работы и то, кем он был выдвинут для участия в выборах.

На каждый избирательный документ будет наклеена марка с надписью «Выборы президента – 2024», которая будет доказывать подлинность бюллетеня. Кроме того, каждый документ будет заверяться подписью двух членов избирательной комиссии.