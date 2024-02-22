Омск-Информ
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·Общество

Аварийный многоквартирный дом находится в Кормиловском районе. Много лето в нем проживали пенсионеры.
В прокуратуру Кормиловского района обратились пожилые супруги. Они рассказали, что уже долгое время живут в многоквартирном доме, который признан аварийным. Сами пенсионеры состоят на учете в местной администрации как нуждающиеся в жилье, однако новый дом им так и не предоставили.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию выделить жилье местным жителям. Суд удовлетворил требования.
После этого пенсионерам предоставили благоустроенную квартиру.
·Общество

Аварийный многоквартирный дом находится в Кормиловском районе. Много лето в нем проживали пенсионеры.
В прокуратуру Кормиловского района обратились пожилые супруги. Они рассказали, что уже долгое время живут в многоквартирном доме, который признан аварийным. Сами пенсионеры состоят на учете в местной администрации как нуждающиеся в жилье, однако новый дом им так и не предоставили.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию выделить жилье местным жителям. Суд удовлетворил требования.
После этого пенсионерам предоставили благоустроенную квартиру.