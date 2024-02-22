Периодически парню поступали на карту непонятные деньги. Это оказались мошенники.
Тарская прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах 62-летней местной жительницы. Она стала жертвой мошенников.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале прошлого года внуку женщины в одном из мессенджеров написал неизвестный молодой человек, который предложил купить обновление на онлайн-игру. Внук решил воспользоваться карточкой бабушки. В результате со счета пенсионерки было похищено более 30 тыс. рублей.
Выяснилось, что похищенные деньги были переведены на счет 18-летнего жителя Ставропольского края. Парень признался, что ему действительно периодически поступали переводы от неизвестных лиц.
– По данному факту возбуждено уголовное дело. Поскольку в действиях указанного гражданина усматриваются признаки необоснованного обогащения, межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ответчика данной суммы. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, – добавили в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.