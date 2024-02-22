Омск-Информ
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·Общество

Одна-единственная маршрутка соединит деревню Верхний Карбуш с Омском.
Омские власти нашли перевозчика на новый маршрут № 105-го (от деревни Верхний Карбуш до ТРЦ «Мега»). Как сообщает «НГС55», контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Сергеем Таровским.
Маршрут будет работать с 1 марта по 30 апреля. Один автобус малого класса будет следовать через деревню Верхний Карбуш, село Ребровка, поселок Магистральный, деревню Зеленое Поле, 2888-й километр, СТ «Нефтехимик» до СТЦ «Мега Омск».
Отметим, что за перевозки по этому маршруту чиновники предлагали 509,3 тыс. рублей.
По данным реестра министерства транспорта Омской области, Сергей Таровский также обслуживает межмуниципальный маршрут Седельниково – Тара.
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·Общество

Одна-единственная маршрутка соединит деревню Верхний Карбуш с Омском.
Омские власти нашли перевозчика на новый маршрут № 105-го (от деревни Верхний Карбуш до ТРЦ «Мега»). Как сообщает «НГС55», контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Сергеем Таровским.
Маршрут будет работать с 1 марта по 30 апреля. Один автобус малого класса будет следовать через деревню Верхний Карбуш, село Ребровка, поселок Магистральный, деревню Зеленое Поле, 2888-й километр, СТ «Нефтехимик» до СТЦ «Мега Омск».
Отметим, что за перевозки по этому маршруту чиновники предлагали 509,3 тыс. рублей.
По данным реестра министерства транспорта Омской области, Сергей Таровский также обслуживает межмуниципальный маршрут Седельниково – Тара.
1021