Ночью температура воздуха не опустится ниже –21 градуса, а днем – ниже –11.

Ночью температура воздуха не опустится ниже –21 градуса, а днем – ниже –11.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в День защитника Отечества в Омской области будет –12...–17 градусов. Существенных осадков не ожидается, но синоптики обещают изморозь и местами гололедицу на дорогах.

Ночь с 23 на 24 февраля ожидается туманная. Изморозь и гололедица сохранятся. Похолодает до –21...–33. Днем 24 января будет –8...–18 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 25 февраля, ожидается потепление. Температура не будет опускаться ниже –21, а в некоторых районах составит всего –11 градусов. Небольшой снегопад и гололедица сохранятся. Днем в воскресенье будет –6...–11 градусов.