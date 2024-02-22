Омск-Информ
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·Общество

Подвал дома на улице Стальского затопило горячей водой. Никаких мер для устранения нарушений не принимается.
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку по факту затопления подвала дома на улице Стальского, 2/1. Помещение затопило горячей водой, однако управляющая компания не принимает никаких мер к устранению нарушений. На жалобы жильцов в организации также не реагируют.
Проверка будет проводиться по признакам преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 
Следователи дадут оценку деятельности сотрудников УК и контрольных органов.
·Общество

Подвал дома на улице Стальского затопило горячей водой. Никаких мер для устранения нарушений не принимается.
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку по факту затопления подвала дома на улице Стальского, 2/1. Помещение затопило горячей водой, однако управляющая компания не принимает никаких мер к устранению нарушений. На жалобы жильцов в организации также не реагируют.
Проверка будет проводиться по признакам преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 
Следователи дадут оценку деятельности сотрудников УК и контрольных органов.