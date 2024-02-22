С ночи он заступал на дежурство и сразу набирал тележку продуктов. Утром их забирал курьер и отвозил домой к охраннику.

С ночи он заступал на дежурство и сразу набирал тележку продуктов. Утром их забирал курьер и отвозил домой к охраннику.

В Омске охранник гипермаркета на Красноярском тракте подозревается в краже продуктов из него. Деятельность 51-летнего старшего смены охраны попала на записи камер видеонаблюдения.

– Мужчина действовал по одной и той же схеме: в ночное время, заступив на суточное дежурство, он складывал товар в тележку и отвозил на пост охраны. Утром оформлял доставку курьером до места проживания, где посылку забирали его ничего не подозревающие родственники, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Ущерб от действий экономного охранника составил 30 тыс. рублей.

На ранее не судимого мужчину теперь завели сразу пять уголовных дел о кражах. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.