Мужчина не успел на поезд и, будучи нетрезвым, закурил прямо в здании вокзала. Этим он привлек внимание пассажиров и органов правопорядка.

Мужчина не успел на поезд и, будучи нетрезвым, закурил прямо в здании вокзала. Этим он привлек внимание пассажиров и органов правопорядка.

Пермская транспортная полиция задержала на местном железнодорожном вокзале 51-летнего мужчину. Явно нетрезвый житель областного центра курил в здании, чем, мягко говоря, мешал остальным ожидающим, а их замечания игнорировал.

В линейном отделении полиции провели освидетельствование и обнаружили 0,863 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха – это сильное опьянение.

– Полицейские установили, что мужчина планировал поездку в Омск на заработки. Заранее он приобрел билеты на пассажирский поезд «Пермь – Абакан» и приехал на вокзал. В ожидании поезда употреблял спиртные напитки. В итоге на поезд он опоздал и, будучи в нетрезвом состоянии, закурил в помещении вокзала станции Пермь-2, – рассказали в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

Не доехавшего до Омска пермяка привлекли к административной ответственности.