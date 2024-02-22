Мужчина дал взятку полицейскому, чтобы тот скрыл доказательства по уголовному делу. Иностранцу вынесли приговор.

Кировский районный суд вынес приговор в отношении 31-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным по статье «Дача взятки».

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июле прошлого года мужчина дал сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 106 тыс. рублей. Деньги страж порядка получил за уничтожение результатов оперативно-разыскной деятельности и вещественных доказательств по уголовному делу, а также за содействие в убытии из страны.

– Противоправные действия мужчины пресечены в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий с участием вышеуказанного должностного лица правоохранительного органа, – добавили в надзорном ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Также у него конфисковали деньги, равные взятке. Они пошли в доход государства.