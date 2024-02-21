Спецодежду производят в Доме творчества в Кировском округе. Мастерицы работают посменно.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о волонтерском отряде «Омские кикиморки», занимающемся изготовлением маскировочных халатов. Спецодежда отправляется в зону проведения СВО.
– В помещениях ДТ «Кировский» настоящая фабрика: в одном кабинете женщины разбирают мешковину на отдельные нити, в другом на специальных рамах вплетают их в сети, в третьем идет процесс сборки самих изделий, в четвертом – покраска в соответствии с сезоном. Трудовой день разделен на смены, первая начинается в 7:00, последняя заканчивается в 19:00. Помимо маскировочных костюмов, здесь же шьются вещмешки, аптечки, подсумки. Сюда же омичи приносят гостинцы для бойцов, которыми сопровождается каждая отправка «Леших». Без лирики могу сказать, что качество изготовленных маскхалатов находится на высоком уровне. Учтено все: от размеров и веса изделий до колеровки, – написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам руководителя «Омских кикиморок» Любови Давыдовой, число изготовленных костюмов зависит от количества денег, направленных волонтерской организации. Желающие помочь могут обратиться по номеру + 7 913 -145-11-16 и узнать подробности лично у Давыдовой.
С декабря 2022 года «Омские кикиморки» передали на СВО более 1600 маскхалатов «Леший».