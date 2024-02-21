Омск-Информ
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·Общество

Мальчик попал в больницу. В полиции сообщают, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня во второй половине дня в центре Омска произошло ДТП. В районе дома № 24 по улице Волховстроя 46-летний водитель «Газели» сбил 11-летнего мальчика. Напротив этой новостройки находится оживленный участок со множеством магазинов.

– Пострадавшему в результате ДТП мальчику 2013 г. р. понадобилась медицинская помощь, – прокомментировали последствия ДТП в региональном УМВД.

В полиции также отметили, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.

Ведется проверка причин и обстоятельств происшествия.

·Общество

Мальчик попал в больницу. В полиции сообщают, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня во второй половине дня в центре Омска произошло ДТП. В районе дома № 24 по улице Волховстроя 46-летний водитель «Газели» сбил 11-летнего мальчика. Напротив этой новостройки находится оживленный участок со множеством магазинов.

– Пострадавшему в результате ДТП мальчику 2013 г. р. понадобилась медицинская помощь, – прокомментировали последствия ДТП в региональном УМВД.

В полиции также отметили, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.

Ведется проверка причин и обстоятельств происшествия.