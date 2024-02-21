Ему 105 лет. Строение небольшое, в нем всего две квартиры. А в Омске ввели в эксплуатацию 31 новый дом.

Ему 105 лет. Строение небольшое, в нем всего две квартиры. А в Омске ввели в эксплуатацию 31 новый дом.

В омском Росреестре рассказали об итогах постановки на учет жилых домов в прошлом году. На государственный кадастровый учет организация поставила 71 многоквартирный дом (МКД) общей площадью 340412,9 кв. м.

37 домов из этого числа – новые, их ввели в эксплуатацию в 2023 году. Из них 31 высотка находится в Омске, а дома пониже в четырех районах области – Любинском, Азовском, Большереченском и Павлоградском.

– Площадь возведенных в городе Омске объектов составила 333524,9 кв. м, в районах – 4975 кв. м. В 2023 году свои жилищные условия улучшили 4 447 омских семей, – отметили в Управлении Росреестра по Омской области.

В Омске больше всего многоквартирных домов числится на кадастровом учете в Центральном округе – 13. В Кировском их 9, в Советском – 6, в Ленинском округе – 5, а в Октябрьском – всего 1. Застройщики отдают предпочтение домам из кирпича – среди перечисленных их 14.

Найден и самый старый дом в Омской области, поставленный на государственный кадастровый учет. Он находится в Седельниково. В нем всего две квартиры, его площадь – 121,9 кв. м.