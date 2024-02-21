Омск-Информ
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·Авто

Из них 171 угнали, чтобы покататься, а 57 украли для перепродажи.
За весь прошлый год в Омской области произошел 171 угон автомобилей, т.е. завладение без цели хищения. В Омске зарегистрировали 62 таких происшествия, в районах – 109.
Как сообщает «Вечерний Омск», еще 57 автомобилей в регионе украли, т.е. угнали с целью перепродажи. В городе похитили 31 автомобиль, 26 – в районах.
– Все угнанные у омичей в 2023 году автомобили найдены сотрудниками полиции. Из числа зарегистрированных краж автомобилей 20 не раскрыты, – сообщили в полиции.
Чаще всего у омичей крадут и угоняют автомобили отечественного производства. Отметим, что за год число краж сократилось, а число угонов с целью просто покататься, наоборот, увеличилось.
·Авто

Из них 171 угнали, чтобы покататься, а 57 украли для перепродажи.
За весь прошлый год в Омской области произошел 171 угон автомобилей, т.е. завладение без цели хищения. В Омске зарегистрировали 62 таких происшествия, в районах – 109.
Как сообщает «Вечерний Омск», еще 57 автомобилей в регионе украли, т.е. угнали с целью перепродажи. В городе похитили 31 автомобиль, 26 – в районах.
– Все угнанные у омичей в 2023 году автомобили найдены сотрудниками полиции. Из числа зарегистрированных краж автомобилей 20 не раскрыты, – сообщили в полиции.
Чаще всего у омичей крадут и угоняют автомобили отечественного производства. Отметим, что за год число краж сократилось, а число угонов с целью просто покататься, наоборот, увеличилось.