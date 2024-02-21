В качестве курьера юноша забирал у пожилых женщин наличные «на проверку», после которых якобы должен был их вернуть.

В качестве курьера юноша забирал у пожилых женщин наличные «на проверку», после которых якобы должен был их вернуть.

Омские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 17-летнего парня.

– Предварительно установлено, что юноша – учащийся юридического колледжа – нашел в социальной сети предложение о дополнительном заработке в роли курьера: связался с работодателем, предоставил ему свои паспортные данные в качестве гарантии того, что не станет забирать похищенные у будущих жертв деньги себе, и стал получать «заказы», – сообщили в УМВД России по Омской области.

Будущий юрист подобным образом обобрал нескольких пенсионерок, самой старшей из которых 98 лет. Он приезжал после того, как звонил «сотрудник Центробанка» и говорил, что срочно нужно проверить на подлинность все их бумажные купюры. Чтобы убеждать жертв не только словами, юноша привозил им поддельный документ с реквизитами Центробанка. После якобы стандартной процедуры «проверки» обещалось, что курьер деньги вернет.

Этого, разумеется, не происходило. Накопления женщин уходили на перечисленные реквизиты, а 5 % из них оставлял себе курьер. Таким образом у пенсионерок украли около 900 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и устанавливают всех участников мошеннического сообщества. Со студента-курьера взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Представление получит и колледж, в котором он учится. Педагогам и руководству придется провести профилактические беседы.