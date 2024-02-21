Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Деревья украсят улицы Маяковского, 60 лет Победы, Коммунальную и Волочаевскую.

В этом году в Омске комплексно отремонтируют девять дорог. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на этих улицах вдоль проезжей части заменят всю прилегающую дорожную инфраструктуру и высадят 350 саженцев пирамидальных тополей, яблонь и других деревьев.

– 85 новых деревьев взамен аварийных агрономы высадят на улице Маяковского, 215 крупномерных саженцев украсят улицу 60 лет Победы, еще по 20 высадят на улице 6-я Шинная и улице Коммунальной, 10 деревьев к ранее высаженным добавят на улице Волочаевской, – добавили в ведомстве.

Отметим, что на ремонт омских дорог было направлено более 712 млн рублей.

·Общество

Деревья украсят улицы Маяковского, 60 лет Победы, Коммунальную и Волочаевскую.

В этом году в Омске комплексно отремонтируют девять дорог. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на этих улицах вдоль проезжей части заменят всю прилегающую дорожную инфраструктуру и высадят 350 саженцев пирамидальных тополей, яблонь и других деревьев.

– 85 новых деревьев взамен аварийных агрономы высадят на улице Маяковского, 215 крупномерных саженцев украсят улицу 60 лет Победы, еще по 20 высадят на улице 6-я Шинная и улице Коммунальной, 10 деревьев к ранее высаженным добавят на улице Волочаевской, – добавили в ведомстве.

Отметим, что на ремонт омских дорог было направлено более 712 млн рублей.