В 2023 году банк в 1,5 раза нарастил объемы выданных кредитов на ипотеку. В среднем клиенты получали по 3,1 млн рублей.

В 2023 году банк в 1,5 раза нарастил объемы выданных кредитов на ипотеку. В среднем клиенты получали по 3,1 млн рублей.

ПСБ в Омской области по итогам 2023 года в 1,5 раза нарастил объемы ипотечного кредитования по сравнению с 2022 годом. Более половины омичей – клиентов банка покупали квартиру на вторичном рынке: на эту категорию пришелся наибольший объем ипотечных кредитов, а примерно 40 % омичей предпочли новостройку. Сумма одного займа в регионе в 2023 году выросла в среднем на 15 % по сравнению с 2022 годом и составила 3,1 млн рублей.

– Все больше жителей Омской области убеждаются, что сегодня купить квартиру в кредит – это реальный шанс улучшить свои жилищные условия. Спрос на ипотеку у омичей остался в прошлом году стабильным, но сместился в сторону приобретения более компактного жилья. В топе продаж на региональном рынке недвижимости оказались однокомнатные и двухкомнатные квартиры, – отметила руководитель ипотечного центра ПСБ в ДО «Омский» Кристина Исакова.

Среднестатистический покупатель квартиры в Омске – это работающий мужчина в возрасте 35–45 лет, со средним специальным или высшим образованием. Именно эта категория заемщиков чаще всего подавала заявки на получение жилищного кредита. Каждый четвертый омич – ипотечный клиент ПСБ берет заем в возрасте 21–30 лет. Люди 40 лет и старше составляют 23 % заемщиков.

Самыми покупаемыми у омичей стали однокомнатные квартиры и евродвушки стоимостью до 6 млн рублей: на долю таких квартир в ПСБ приходилось 60 % ипотечных сделок. Наибольшим спросом пользовались квартиры в жилых комплексах Кировского и Центрального округов Омска. Драйверами регионального ипотечного рынка по-прежнему остаются льготные жилищные программы. Так, в 2023 году 50 % займов в регионе были выданы по займам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека».

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва. Реклама