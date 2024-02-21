Инцидент произошел на стоянке аэропорта. Мужчина уверяет, что уложился в бесплатные 15 минут, но с него все равно потребовали деньги.

Инцидент произошел на стоянке аэропорта. Мужчина уверяет, что уложился в бесплатные 15 минут, но с него все равно потребовали деньги.

Омич Руслан Демочка пожаловался в соцсетях, что за парковку около аэропорта с него потребовали 200 рублей, хотя он простоял там всего 10 минут из бесплатных 15. Он попытался доказать это сотрудникам воздушной гавани, но те сослались на то, что все операции осуществляются автоматически.

– Поясняем по работе парковочного комплекса – все операции осуществляются автоматически посредством терминалов оплаты. Период бесплатной стоянки – 15 минут, далее по тарифам, которые размещены в сервисном центре и на сайте Омского аэропорта. На территории также есть бесплатная парковка, возле терминала А, рассчитанная на 190 мест, – прокомментировали ситуацию сегодня в пресс-службе аэропорта.

В комментариях несколько водителей такси рассказали, что тоже останавливались на этой парковке и у них все было нормально: деньги за бесплатный период не списывали. Однако случались другие казусы.

– Я задержался на 1 минуту больше, в итоге шлагбаум не поднялся. Контролер отправил платить в другой конец парковки – не принимают карты. Я назад к контролеру. Он принял оплату по карте в итоги тоже 200 р., пока я искал, кто примет оплату, – рассказал омич Александр Коновалов.

Отметим, что недавно аэропорт открыл вторую платную парковку. Стоимость длительной стоянки составляет 300 рублей в первые двое суток и 250 – начиная с третьих.