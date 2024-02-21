На одном из ведущих предприятий российского ОПК работает более 160 человек, принимавших участие в различных военных конфликтах.

На одном из ведущих предприятий российского ОПК работает более 160 человек, принимавших участие в различных военных конфликтах.

Накануне Дня защитника Отечества на Омском заводе транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») прошла встреча участников боевых действий.

В настоящее время в коллективе предприятия работает более 160 сотрудников, которым пришлось принять участие в военных конфликтах. Один из них – энергетик цеха № 115 Юрий Бордовицын. В начале 1980-х он проходил срочную военную службу в рядах Воздушно-десантных войск Советской армии. Тогда он принял непростое решение и написал рапорт с просьбой направить его в Демократическую Республику Афганистан.

– Война – это кровь, пот и слезы. Нужно быть готовым к большим трудностям, но прежде всего быть готовым пожертвовать собой. Главное – не испугаться врага, не побояться за свою жизнь и с честью выполнить долг, – поделился воспоминаниями «афганец». – Бойцам, находящимся сейчас в зоне СВО, хотелось бы пожелать воинской удачи при выполнении боевых задач, чтобы они живыми и здоровыми вернулись домой.

Сейчас на «Омсктрансмаше» работает 26 сотрудников, которые трудоустроились сюда, вернувшись из зоны спецоперации. Среди них – Владимир Примеренков, ведущий инженер управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции. Он окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, на СВО попал в феврале 2022 года, находился в должности начальника колонны, что приравнивается к командиру роты. После увольнения из армии Примеренков вернулся в родной город и устроился на оборонный завод в отдел, который занимается восстановлением военной техники. Работа в такой близкой к армии сфере помогла быстрее адаптироваться к гражданской жизни.

– Мировоззрение и представление о жизни человека меняется после участия в боевых действиях. Ты начинаешь отвечать себе на вопросы: что я сделал и что я еще хочу сделать? – поделился своими размышлениями с коллегами Владимир. – Есть произведение Достоевского «Идиот», там был момент, когда одного из героев должны были возвести на эшафот и казнить. Автор очень ярко описал размышления данного героя: как много это – одна минута! Сколько можно всего сделать, сказать, увидеть, услышать! И как я распоряжался своим временем до этого? Если бы у меня был час, день или неделя – это же целая бесконечность, сколько всего можно успеть! Так же примерно происходит и там, в зоне боевых действий.

Еще один участник СВО – начальник бюро управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Андрей Фастовец считает, что встречи для сотрудников, прошедших испытание передовой, следует проводить регулярно:

– Я считаю, что это действительно нужно, это способствует сплочению и объединению людей. По опыту знаю, что такие группы и братства успешно существуют, думаю, и на нашем заводе удастся организовать это движение.

Недавно на заводе выступили с инициативой создания на базе предприятия совета ветеранов боевых действий, который будет оказывать поддержку сотрудникам из числа бывших военных, помогать им в вопросах социальных льгот и адаптации.