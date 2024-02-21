Это будет четыре новые территории. Все они расположены в разных округах города.

Это будет четыре новые территории. Все они расположены в разных округах города.

В этом году в Омске благоустроят еще четыре территории. Как рассказал первый вице-мэр Евгений Фомин, это будет Аллея братьев Сазоновых, парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ, территория Городского сада за ТЮЗом, а также территория на набережной Оми – Воскресенский парк.

Все объекты будут благоустраиваться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Отметим, что инициаторами благоустройства этих территорий стали сами жители города.