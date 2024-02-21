Омск-Информ
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·Общество

Напитки со столь необычным «ингредиентом» предлагает ряд заведений в рамках коктейльного фестиваля.

В России проходит фестиваль Russian Cocktail Week, посвященный коктейлям. Творческий подход к созданию этих напитков у всех участников разный. Например, омские бары вдохновились характером города.

Так, в омских заведениях можно попробовать коктейли «Омск исторический» с гранатовым джином, «Omsk Sunset» с водкой на манго и ликером какао браун, «Omsk is Colorful» с водкой и апельсиновым ликером. Информацию о фестивале и его участниках можно найти в «Яндекс. Картах».

– Достаточно кликнуть на поиск мест и адресов. А потом нажать кнопку «Коктейльная карта» или ввести «Российская коктейльная неделя». На карте появятся все бары-участники, – сообщает пресс-служба «Яндекса».

Попробовать коктейли с характером Омска горожане могут до 1 марта.

·Общество

Напитки со столь необычным «ингредиентом» предлагает ряд заведений в рамках коктейльного фестиваля.

В России проходит фестиваль Russian Cocktail Week, посвященный коктейлям. Творческий подход к созданию этих напитков у всех участников разный. Например, омские бары вдохновились характером города.

Так, в омских заведениях можно попробовать коктейли «Омск исторический» с гранатовым джином, «Omsk Sunset» с водкой на манго и ликером какао браун, «Omsk is Colorful» с водкой и апельсиновым ликером. Информацию о фестивале и его участниках можно найти в «Яндекс. Картах».

– Достаточно кликнуть на поиск мест и адресов. А потом нажать кнопку «Коктейльная карта» или ввести «Российская коктейльная неделя». На карте появятся все бары-участники, – сообщает пресс-служба «Яндекса».

Попробовать коктейли с характером Омска горожане могут до 1 марта.