Работнику обещают оклад 18,3 тыс. рублей и надбавки. В итоге зарплата сотрудника будет составлять от 45 до 60 тыс. рублей.

Работнику обещают оклад 18,3 тыс. рублей и надбавки. В итоге зарплата сотрудника будет составлять от 45 до 60 тыс. рублей.

Правительство Омской области начало искать советника отдела по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Также специалисту придется работать с обращениями граждан в приемной президента РФ в Омской области.

Работнику обещают оклад 18,3 тыс. рублей и надбавки. В итоге зарплата сотрудника будет составлять от 45 до 60 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь высшее образование, а опыт работы не имеет значения.

Документы будут приниматься до 11 марта, конкурс пройдет 2 и 9 апреля.