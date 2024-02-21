Ее разбудили посреди ночи, заверили, что дочь попала в ДТП, и убедили отдать все деньги.

Ее разбудили посреди ночи, заверили, что дочь попала в ДТП, и убедили отдать все деньги.

В два часа ночи 96-летней жительнице Ленинского округа позвонили на стационарный телефон. Неизвестный мужчина сообщил, что дочь пенсионерки спровоцировала ДТП, пострадал подросток, и виновнице теперь грозит уголовное дело. Чтобы этого избежать, нужно было заплатить 400 тыс. рублей.

– Через час к пенсионерке приехал мужчина, представился следователем и начал беседовать с бабушкой, расспрашивая о родственнице, – рассказали в полиции.

Когда появился еще один преступник – курьер, пожилой омичке снова поступил звонок, но уже якобы от дочери, которая убедила мать, что действительно стала виновницей аварии. Обманутая пенсионерка собрала в пакет все, что ей сказали: постельные принадлежности, 380 тыс. рублей и 200 долларов. Пакет она отдала курьеру. После этого преступник заверили женщину, что проблема решена, и покинул квартиру.

Утром пенсионерке позвонила настоящая дочь, которая ни в какую аварию не попадала. Пожилая омичка обратилась к полицейским, которые возбудили уголовное дело и теперь ищут преступников.