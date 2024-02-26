Предназначенные для коммерческого использования автомобили адаптированы к российским условиям, имеют большой выбор надстроек и трехлетнюю гарантию.

Предназначенные для коммерческого использования автомобили адаптированы к российским условиям, имеют большой выбор надстроек и трехлетнюю гарантию.

Компания «Омскдизель» представила в Омском регионе среднетоннажную коммерческую технику Dongfeng. Бренд представлен пятью сериями грузовых автомобилей полной массой от 5,5 до 12 тонн: Z55, Z80, C80, С100, С120.

Dongfeng Z55 и Z80 – серии малотоннажных грузовиков. Идеально подходят как для перевозок на небольшие расстояния, так и для длительных поездок. Автомобили, несмотря на свои небольшие габариты, отличаются высокой грузоподъемностью и прочной конструкцией, выполненной из высококачественных материалов, что позволяет им выдерживать большие нагрузки и увеличивает срок службы всех элементов. Грузовики данной серии оснащены экономичными двигателями мощностью 140 л.с. и рабочим объемом 2,97 л. Укомплектованы турбиной и вентилятором охлаждения с вязкостной муфтой.

Dongfeng C80, С100, 120 – серии среднетоннажных грузовых автомобилей, которые отлично подходят для транспортировки грузов, а при наличии крана-манипулятора незаменимы при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Грузовики отлично зарекомендовали себя не только на промышленных объектах, строительных площадках, но и в черте города. Отличительной чертой серии выступает длительный срок службы, вне зависимости от эксплуатационных условий, а также ремонтопригодность. Среднетоннажники Dongfeng характеризуются повышенной проходимостью, что обусловлено колесной формулой 4х2 и мощным дизельным двигателем.

Грузовики данной серии легки, компактны и технологичны. Они оснащены дизельными турбированными четырехцилиндровыми двигателями Cummins объемом 3,7 л и максимальной мощностью до 166 л.с. Система впрыска топлива – common rail*. Двигатель работает в связке с надежной шести- или восьмиступенчатой механической коробкой передач, которая обеспечивает низкий расход дизтоплива. Надстройки для автомобилей: промтоварный фургон, бортовой фургон, рефрижератор, эвакуатор, манипулятор КМУ.

В наличии на складе компании «Омскдизель» представлен цельнометаллический фургон Dongfeng K33-561 – надежный и практичный автомобиль для грузовых перевозок, адаптирующийся под любую бизнес-задачу: грузовой, грузопассажирский, пассажирский автобус, рефрижератор, автомобиль скорой помощи, инвалидный и ритуальный автомобили. Фургон имеет мощный дизельный двигатель в сочетании с шестиступенчатой трансмиссией с передними ведущими колесами. Уникальные инженерные решения способствуют экономии топлива, быстрому прогреву даже при очень низких температурах. Вместительный грузовой отсек, объемом 11,68 куб. м позволяет легко осуществить загрузку через боковую сдвижную и задние распашные двери, с углом открывания 270 градусов.

Техника Dongfeng адаптирована к российским условиям, имеет большой выбор надстроек, гарантию 3 года. Все перечисленные модели автомобилей Dongfeng для решения широкого спектра задач доступны в компании «Омскдизель». Производственные мощности Автоцентра, высокая квалификация сервисных специалистов и собственный склад запасных частей с широкой номенклатурой гарантируют сервис на высшем уровне. Ознакомиться с коммерческой техникой Dongfeng можно в автоцентре «Омскдизель» по адресу: ул.Волгоградская, 88. Узнать подробности можно по телефонам: +7-913-988-55-12 , +7-913-621-70-64.

*common rail – общая магистраль

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ». https://dongfeng-omsk.ru Реклама