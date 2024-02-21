Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчины залезли на 7 дачных участков и украли имущество на 82 тыс. рублей.
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело двух ранее судимых омичей. Они обвиняются в краже.
По версии следствия, с апреля по май прошлого года мужчины и еще один соучастник воровали вещи с дачных участков. В отношении третьего преступника уголовное дело было прекращено, поскольку он умер.
В общей сложности воры обчистили 7 дач и украли имущество на 82 тыс. рублей. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в областной прокуратуре.
·Происшествия

Мужчины залезли на 7 дачных участков и украли имущество на 82 тыс. рублей.
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело двух ранее судимых омичей. Они обвиняются в краже.
По версии следствия, с апреля по май прошлого года мужчины и еще один соучастник воровали вещи с дачных участков. В отношении третьего преступника уголовное дело было прекращено, поскольку он умер.
В общей сложности воры обчистили 7 дач и украли имущество на 82 тыс. рублей. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в областной прокуратуре.