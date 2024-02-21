Дорожно-транспортное происшествие случилось в микрорайоне Порт-Артур.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в микрорайоне Порт-Артур.

Сегодня в седьмом часу утра на улице 1-й Трамвайной в Омске столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Калину», которой управлял 25-летний мужчина.

Оба водителя пострадали. Их, а также 22-летнего пассажира «Лады-Калины» доставили в больницу.

Водитель автомобиля «Лада-Гранта» находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Показания алкотектора составили 1,3 мг на литр выдыхаемого воздуха. На него составили протокол.