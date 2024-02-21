Еще 50 млн рублей на эти же цели в следующем году получит Тара.

Еще 50 млн рублей на эти же цели в следующем году получит Тара.

В этом году районы Омской области получат более 423 млн рублей на ремонт дорог. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Так, более 143 млн рублей из них получат Калачинский район на реконструкцию улицы Западной в поселке Индейка и Нововаршавский район на капремонт дороги в райцентре.

– Кроме того, распределили более 280 млн рублей на ремонт дорог в 9 муниципальных образованиях: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, Любинском, Москаленском, Муромцевском и Омском районах, – отметил глава региона.

Также 50 млн рублей будет выделено в 2025 году на преображение дорог в Таре.