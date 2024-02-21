По словам Ильи Бальцера, строительство новых мостов заложено в генплане города.

По словам Ильи Бальцера, строительство новых мостов заложено в генплане города.

Гендиректор института территориального планирования «Град» Илья Бальцер заявил, что Омску необходимо еще пять мостов. По его словам, строительство новых мостов заложено в генплане города.

– Я считаю, что Омску нужно еще пять мостов. Если вспоминать решения генерального плана, то ими заложено строительство еще двух автомобильных мостов через Иртыш и двух пешеходных через Омь. Конечно, нужно связывать Старый Кировск с Ленинским округом в створе железнодорожного моста. Левый берег с Нефтяниками тоже необходимо связывать. Ключевыми я считаю эти два моста, – рассказал Бальцер порталу Om1.ru.

Кроме того, согласно генплану, в городе должны появиться велопешеходные мосты через Омь: один – в районе речного вокзала, второй – недалеко от «Триумфа». Также один мост должен связать Амурский поселок с Окружной дорогой.

При этом, по мнению Бальцера, после строительства Северного обхода потребность возведения моста, который свяжет Нефтяники и Левый берег, будет не такой высокой.